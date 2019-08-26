Алтайский пенсионер насильно запер в своей квартире двух девушек
В Рубцовске 64-летнего мужчину обвиняют в незаконном лишении человека свободы. Пенсионер запер в своей квартире двух девушек.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2019 года пьяный рубцовчанин пришел в свою квартиру, которую у него арендовала 21-летняя девушка. Мужчина стал предъявлять к ней претензии по поводу платы за проживание. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого хозяин квартиры закрыл дверь на замок и ушел, оставив потерпевшую и находящуюся у нее подругу одних.
Лишенные возможности выйти на улицу девушки позвонили в полицию с мобильного телефона. Их освободили, а против мужчины возбудили уголовное дело.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передали в городской суд. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU