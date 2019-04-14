2019-04-14T08:37:14+03:00
Происшествия

В Барнауле предотвратили похищение человека

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле силовики предотвратили похищение человека. Все произошло 5 апреля у дома на Молодёжной, 68.

Похищение планировали четверо жителей Бийска, они собирались потребовать вознаграждение. Но им не удалось довести задуманное до конца. Благодаря слаженной работе полиции, преступление удалось предотвратить.

Оперативники краевого управления МВД при поддержке спецназа провели операцию по задержанию злоумышленников. Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», одним из них оказался 42-летний житель Бийска, имеющий несколько судимостей. После проведения ряда экспертиз удалось установить, что задержанный имеет отношение к ограблению прошлой осенью.

Тогда 37-летнюю жительницу Барнаула ограбили в подъезде дома на Северо-Западной, 224, у нее похитили около 720 тыс. рублей.

- И теперь, помимо статьи за совершение группового похищения человека, он гарантированно отправился в уютную камеру СИЗО ещё и за грабёж (161 УК РФ), - пишет канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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