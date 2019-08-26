На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 05:56 2019-08-26T06:01:21+03:00

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24 августа на трассе между Барнаулом и Новосибирском в районе села Повалиха загорелся пассажирский рейсовый автобус. Инцидент произошел около 15:45, сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.

Автобус выгорел изнутри практически полностью. На фотографиях видны оплавившиеся сидения в салон. Наиболее сильно пострадали передняя и задняя части. Они полыхали открытым пламенем.

Горит автобус на трассе Р-256.Автор: Марина Родина, Barnaul22

Известно, что из-за тушения пожара движение в сторону Новосибирска перекрывали на время. По словам свидетелей происшествия в "Инцидент Барнаул", никто не пострадал: люди эвакуировались до полного выгорания автобуса.

Сгоревший автобус. Фото: vk.com/incident22

Люди в соцсетях критикуют изношенный транспортный фонд в крае. "Старые ржавые автобусы горят как свечки. Датчики не работают, водилы едут и оглядываются - не пошел ли дымок из мотора", - пишет Игорь Кузеванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU