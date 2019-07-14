Соцсети: очевидец заснял на видео горящий локомотив поезда «Барнаул-Адлер»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-14T10:27:53+03:00

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Очевидец сообщает, что вчера, 13 июля, загорелся локомотив поезда «Барнаул-Адлер». Пока официального подтверждения данной информации нет.

Автор видео заявил о том, что горел именно поезд №139, следующий из Барнаула. Однако на сайте РЖД указано, что поезд под данным номером следует из Новосибирска.

139 поезд Барнаул -Адлер..Загорелся локомотив. 13.07.2019

- Осторожно, провод под напряжением. Наверх не лезь. Вот так вот на поезде прокатились, - слышатся голоса на видеокадрах.

Один из комментаторов сообщил в паблике «Инцидент Барнаул», что в поезде «Барнаул-Адлер» всего четыре вагона, но на видео их явно больше. Однако другой подписчик, представившийся работник железнодорожной станции, пояснил, что автор не ошибся: «Это поезд «Барнаул-Адлер». Четыре вагона - это Барнаул. Остальные – прицепки».

- Да они часто горят, локомотивы, - пишет Виктор Берментьев.

Есть ли пострадавшие – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU