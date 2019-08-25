2019-08-25T12:15:51+03:00
Общество

На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра

САПОЖКОВА Александра
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Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» прошел 24 августа в алтайском селе Шипуново.

Зрители ознакомились с образцами военной техники, с полевыми лагерями Красной Армии и Германии, бытом солдат Великой Отечественной войны, увидели выступления фронтовых бригад.

Также была представлена реконструкция боя, который произошел в 1943 году на берегах Днепра. В ней было задействовано около ста человек, огромное количество пиротехники и танки, сообщает газета "Моя земля".

Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».

Отмечается, что на фестивале в Шипуново работали реконструкторы из военно-исторических клубов Барнаула, Новосибирска, Томска и Красноярска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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