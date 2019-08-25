Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-25T05:18:14+03:00

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В Бийском районе накануне, 24 августа, прошло необычное зрелище - рыцарский турнир. Его посетили отважные рыцари и прекрасные дамы.

В программе мероприятия были состязания лучников, конные бои и средневековые танцы, сообщает "Бийский рабочий".

- Почтенная публика оставила в стороне своих четырехколесных железных коней и ликовала, наблюдая за тем, как летают стрелы и копья. Турнир никого не оставили равнодушным, - отмечает местное издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU