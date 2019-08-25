Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
В Бийском районе накануне, 24 августа, прошло необычное зрелище - рыцарский турнир. Его посетили отважные рыцари и прекрасные дамы.
В программе мероприятия были состязания лучников, конные бои и средневековые танцы, сообщает "Бийский рабочий".
- Почтенная публика оставила в стороне своих четырехколесных железных коней и ликовала, наблюдая за тем, как летают стрелы и копья. Турнир никого не оставили равнодушным, - отмечает местное издание.
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