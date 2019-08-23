После побега заключенного, который изнасиловал старушку, проводят проверку

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-23T18:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В алтайской-колонии поселении проводят служебную проверку после побега заключенного. Мужчина сбежал и изнасиловал 80-летнюю старушку.

- Отсутствие осужденного выявили 12 августа во время плановой проверки. Мужчина воспользовался правом свободного перемещения и самовольно покинул участок, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю .

Задержали беглеца сотрудники ведомства через два дня, 14 августа. За это время 43-летний мужчина, по данным канала u_crimes_brn, успел совершить изнасилование 80-летней дачницы.

В УФСИН отмечают, что в колониях-поселениях осужденные содержатся под надзором администрации, без охраны. Они могут свободно передвигаться по колонии, а с разрешения администрации - и вне колонии в пределах муниципального образования (если это необходимо в связи с обучением или работой).

Читайте также: В садоводстве беглый заключенный зверски изнасиловал 80-летнюю бабушку

ИСТОЧНИК KP.RU