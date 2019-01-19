Рубцовский хлебокомбинат оказался на грани банкротства

СЕГОДНЯ 05:35 2019-01-19T05:35:40+03:00

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Рубцовский хлебокомбинат - на грани банкротства из-за долгов перед поставщиками топлива и сырья. Есть проблемы и со сбытом продукции. Ситуация обострилось после простоя в новогодние каникулы. Но никаких действий по остановке производства и сокращению работников пока не предпринималось (хотя ходили слухи о закрытии и увольнении 200 человек).

В связи с этой проблемой в городской администрации провели совещание, на которое пригласили руководство предприятия. Там пришли к выводу, что нужно наладить диалог между торговыми сетями Алтайского края и хлебокомбинатом.

- В этом обещали помочь представители краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности, - передают «Вести – Алтай».

Напомним, рубцовский хлебокомбинат работает с 1942 года, и продукция никогда не вызывала нареканий. Местные активисты составили петицию в его поддержку.