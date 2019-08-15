Следователь-маньяк орудует в Барнауле?

В ночь на 4 августа в подъезде дома по улице Интернациональной в Барнауле неизвестный напал на подвыпившую девушку, изнасиловал и скрылся.

Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, в полиции жертва рассказала,что они с другом сначала выпивали на пляже, потом она отправилась веселиться в гости, а когда возвращалась домой в четыре утра, за ней в подъезд кто-то зашел следом.

По рассказу девушки, подбежавший сзади схватил ее за шею правой рукой, она в ответ безуспешно попыталась огреть насильника бутылкой пива, но тот, забрав бутылку, совершил половой акт и скрылся.

Несмотря на то, что жертва лицо преступника не увидела, одним из подозреваемых для оперативников тут же стал бывший старший следователь Следственного управления СК Республики Алтай. Он в свое время был осужден за изнасилования и у него был именно такой «почерк». Недавно его освободили. На портале gorno-altaisk.info появилось фото с его ориентировкой.

В пресс-службе следственного управления СКРФ по Алтайскому краю, подтвердили, что факт изнасилования был, проводится комплекс следственных мероприятий, но статуса подозреваемого ни у кого нет.

Напомним, что бывшего следователя из Республики Алтай в 2015 году осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. В «послужной список» вошли четыре изнасилования, четыре покушения на изнасилования, применение физического насилия и злоупотребление служебным положением.

Одной из жертв насильника стала беременная женщина. В другой раз оборотень в погонах, изнасиловавший девушку, сам снимал с нее показания! В итоге уговорил жертву, которая не видела преступника в лицо, забрать заявление.

В 2013 году после задержания преступника в Горно-Алтайске работала специальная комиссия Следственного комитета России. В итоге после проверки от должностей были отстранены руководитель регионального управления СКР, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. Кроме того, в отставку ушел и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

14 января в Нижне-Тагильской колонии осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В марте ходатайство было удовлетворено.

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