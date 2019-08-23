В Барнауле жители новостройки не могут подъехать к своему дому

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-23T05:09:51+03:00

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Жители новостройки в ЖК "Адмирал" по проезду Северный Власихинский не могут подъехать к своему дому на автомобиле. О проблеме сообщается в паблике "Барнаул 22".

Барнаулец Денис Федоренко рассказал, что дорога от улицы Ускова до жилого комплекса уже две недели перегорожена кучами песка. А грунтовую дорогу по улице Сиреневой на днях перекрыли представители строящегося жилого комплекса "Матрешки".

Осталась одна ухабистая дорожка на улице Попова, но и ее перекрывают во время соревнований и концертов в спортивном комплексе "Темп".

- Попасть к себе домой мы можем только пешком. А если что-то случится, машины экстренных служб к нам проехать не смогут, - говорит Денис Федоренко. - Очень надеемся, что нам откроют хотя бы один постоянный подъезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU