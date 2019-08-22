На улице Сизова ремонтируют колодцы

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-22T10:34:55+03:00

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В Барнауле на улице Сизова продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас дорожники ремонтируют колодцы.

В частности бригада МБУ «Автодорстрой» ведет работы на участке улицы Сизова от проспекта Калинина до Комсомольского. К ремонту колодцев приступили на текущей неделе.

- В общей сложности планируется отремонтировать 30 смотровых колодцев. Здесь уже проведено фрезерование поврежденного слоя асфальта, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, завершается установка бортового камня, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Общая площадь участка составляет свыше 3,5 тысяч квадратных метров. На приведение его в нормативное состояние потратят 8,3 миллиона рублей. Помимо проезжей части дорожники отремонтируют тротуары и остановки общественного транспорта. Также здесь установят 21 дорожный знак, а в завершении нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU