2019-08-22T10:34:55+03:00
Общество

На улице Сизова ремонтируют колодцы

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Ремонт колодцевРемонт колодцевФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле на улице Сизова продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас дорожники ремонтируют колодцы.

В частности бригада МБУ «Автодорстрой» ведет работы на участке улицы Сизова от проспекта Калинина до Комсомольского. К ремонту колодцев приступили на текущей неделе.

- В общей сложности планируется отремонтировать 30 смотровых колодцев. Здесь уже проведено фрезерование поврежденного слоя асфальта, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, завершается установка бортового камня, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Общая площадь участка составляет свыше 3,5 тысяч квадратных метров. На приведение его в нормативное состояние потратят 8,3 миллиона рублей. Помимо проезжей части дорожники отремонтируют тротуары и остановки общественного транспорта. Также здесь установят 21 дорожный знак, а в завершении нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Льготную ипотеку в Алтайском крае получили 94 семьи
Движение на трассах перекроют из-за колонн военных
Светофоры отключат в Барнауле
Чудотворная икона Божией Матери прибыла на Алтай
Дожди и грозы пришли на Алтай
Сложные исследования для уточняющей диагностики рака теперь можно проводить на Алтае
Губернатор Виктор Томенко недоволен темпами строительства и ремонта школ
ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль
293 студента зачислено в Алтайский медуниверситет на целевую форму обучения
"Вопиющий случай". В алтайском СКР прокомментировали дело деда, утопившего внука
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Жителям Алтайского края разрешат собирать валежник на территории нацпарка
Более 80 млрд рублей составили отчисления жителей Алтайского края с начала года
Строительство образовательных учреждений продолжается на Алтае