На Алтае более трех месяцев разыскивают пропавшую 33-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 04:44 2019-08-23T04:45:47+03:00

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Любовь Гусева 1986 года рождения 14 мая 2019 года уехала из села Турочак Республики Алтай в Бийск Алтайского края и не вернулась. Женщину разыскивает полиция.

- Любовь Владимировна Гусева - уроженка Бийска. Установлено, что она без определенного места жительства находится на территории Алтайского края, может быть в Бийске и в Целинном районе, - сообщили в полиции.

Отмечается, что по характеру женщина общительная.

Если вам что-либо известно о местонахождении Любови Гусевой, позвоните по телефонам: 02, 8-38822-92-328 или 38843-22-002.

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ИСТОЧНИК KP.RU