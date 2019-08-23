Погода в Барнауле 23 августа: дождь, гроза
По данным синоптиков, погода 23 августа в Барнауле будет дождливой. А временами возможна гроза.
- Температура воздуха достигнет отметок +18,+20. Ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.
На выходных, 24-25 августа, потеплеет до +23,+24. В утренние часы возможен туман. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье во второй половине дня возможен дождь.
Накануне МЧС предупредило жителей Алтайского края о сильной грозе.
- Сутки 23 августа местами в предгорных районах региона ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, - сообщили в ведомстве.
В выходные дни грозы ожидаются в северных районах Алтайского края. Температура в крае 23 августа будет держаться на отметках +17, +22, в выходные поднимется до +26,+27.
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ИСТОЧНИК KP.RU