Погода в Барнауле 23 августа: дождь, гроза

СЕГОДНЯ 04:15 2019-08-23T04:15:50+03:00

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По данным синоптиков, погода 23 августа в Барнауле будет дождливой. А временами возможна гроза.

- Температура воздуха достигнет отметок +18,+20. Ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

На выходных, 24-25 августа, потеплеет до +23,+24. В утренние часы возможен туман. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье во второй половине дня возможен дождь.

Накануне МЧС предупредило жителей Алтайского края о сильной грозе.

- Сутки 23 августа местами в предгорных районах региона ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, - сообщили в ведомстве.

В выходные дни грозы ожидаются в северных районах Алтайского края. Температура в крае 23 августа будет держаться на отметках +17, +22, в выходные поднимется до +26,+27.

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ИСТОЧНИК KP.RU