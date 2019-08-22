2019-08-22T16:10:34+03:00
Происшествия

Житель Камня-на-Оби попытался из ружья застрелить мужчину

Анна СЕМИНА
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В городе Камень-на-Оби возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который попытался застрелить из ружья другого мужчину.

- По версии следствия, 11 августа в одном из гаражных массивов между двумя местными жителями произошел конфликт, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Один из них не выдержал, достал из салона автомобиля охотничье ружье несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего. Однако убить оппонента не удалось, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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