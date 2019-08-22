2019-08-22T15:26:05+03:00
Происшествия

Барнаулец зарезал возлюбленную из-за подозрений в краже денег

Анна СЕМИНА
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Убийца несколько раз ударил женщину ножом в грудьУбийца несколько раз ударил женщину ножом в грудьФото: Анна СЕМИНА
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39-летний житель Барнаула зарезал свою возлюбленную после того как у него пропали 150 тысяч рублей.

Следствие установило, что барнаулец познакомился с 48-летней женщиной в сентябре прошлого года. В скором времени между ними возникли близкие отношения, и мужчина специально для своей возлюбленной снял квартиру, куда время от времени приезжал.

- В январе 2019-го во время очередной встречи он заметил, что из кармана у него пропали 150 тысяч рублей. Заподозрив в краже свою пассию, обвиняемый взял нож и несколько раз ударил в грудь потерпевшей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда преступник понял, что женщина скончалась, он просто запер входную дверь квартиры и ушел. Тело погибшей обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла забрать деньги за аренду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Барнаулец свою вину признал, но до последнего утверждал, что любимую убивать не хотел. Известно, что ранее у него были проблемы с законом – есть судимость за преступления против личности. Суд и в этот раз признал его виновным и на десять лет определил в колонию особого режима.

О том, нашлись ли пропавшие деньги, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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