Бюджетникам Алтайского края на 15% поднимут зарплату

Заработная плата муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Алтайского края вырастет на 15 процентов. Необходимость в таких существенных изменениях возникла давно, а проблема зарплат регулярно поднималась на заседаниях в правительстве Алтайского края и в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Проблема зарплат регулярно поднималась на заседаниях в правительстве Алтайского края и АКЗС.Фото: Олег УКЛАДОВ

Важная необходимость

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в АКЗС законопроект о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом глава региона заявил, что в Алтайском крае зарплаты одни из самых низких в Сибири и с этим никак нельзя мириться.

– Мы проводили консультации с отраслевыми органами исполнительной власти, опирались на федеральные решения, рассматривали предложения муниципалитетов, привлекали экспертное сообщество, встречались с профсоюзами. В результате выработан комплекс мер, направленных на увеличение оплаты труда, – обозначил в своем докладе об итогах работы краевого правительства Виктор Томенко.

Глава региона предлагает повысить зарплату на 15%. Повышение пройдет на всех уровнях – сельском, районном, городском. На эти цели требуется порядка 1,5 млрд рублей. Депутаты рассмотрят данный законопроект через 10 дней – 30 мая. В случае его принятия, из краевой казны будет направлен 1 миллиард 575 миллионов рублей. На увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы направят 950 млн рублей, а муниципальных служащих в селах, районах и городах – 625 млн рублей. Рост зарплат произойдет у медицинских работников, учителей и воспитателей в дошкольных учреждениях, преподавателей, научных сотрудников, работников культуры. Все они подпадают под действие майских указов президента России Владимира Путина.

Губернатор Алтайского края внес в АКЗС законопроект о повышении зарплат.Фото: Олег УКЛАДОВ

О педагогах и врачах отдельно

Вскоре педагогов Алтайского края коснется не только повышение зарплаты, но и переход на новую структуру оплаты труда. Она будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат, при этом будет увеличена гарантированная часть. Повышающие коэффициенты будут зависеть от квалификационных категорий. Сохранятся коэффициенты и за специфику работы.

При формировании новой системы оплаты труда власти ставят три ключевые задачи: уход от «ученико-часа» к более справедливой сбалансированной системе, повышение гарантированной базовой части в оплате труда и отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов.

Директор барнаульской гимназии №123 Юлия Колмагорова считает, что повышение заработной платы дает преподавателю возможность чувствовать себя защищенным государством.

– Педагог – это тяжелая профессия, которую человек принимает на себя и живет с ней всю свою жизнь и она должна соответственно оплачиваться. На сегодняшний день основная масса выпускником и молодых специалистов, которые работают в нашей гимназии, получают минимальный расчетный показатель. Средняя же заработная плата гимназии составляет 24 тысячи рублей, что является средним показателем по Алтайскому краю, – говорит директор. – Не скорою, новость о повышении зарплаты мы воспринимаем с радостью. Все подвижки в образовании позволяют педагогу чувствовать себя защищенным, нужным, важным, а от этого возникает желание работать.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, член Совета Медицинской палаты Алтайского края, кандидат медицинских наук Ирина Козлова также уверена в том, что повышение зарплат – мера, которая необходима врачам для реализации их стремлений.

Повышение зарплат – мера, которая необходима врачам для их стремлений.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Медики сегодня работают в сложных условиях, к ним повысилось требование со стороны государства, общества. Нельзя забывать о том, что медицина – это серьезный труд и постоянная работа над собой. При этом, уровень наших ожиданий весьма высок – пациенты хотят получить квалифицированную помощь немедленно, забывая, что она оказывается поэтапно, – говорит Ирина Валентиновна. – Я конечно, безусловно, рада за то, чтобы сегодня это решение состоялось и реализовалось, но, на мой взгляд, все проблемы в медицине не будут решены и достигнуты. Но в этом направлении работа ведется.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев считает правильным и верным решение о поднятии зарплаты бюджетникам, которые остро чувствуют падение доходов.

– Заработная плата бюджетникам, конечно, регулярно поднималась, но это не те цифры, которые бы обеспечивали компенсацию за то падение уровня доходов населения, которое началось с 2014 года, – подчеркнул Вакаев. – Мы будем стремиться к тому, чтобы таких решений на благо наших жителей принимало больше.

И, похоже, что таких решений действительно будет больше – на первомайской демонстрации в Барнауле председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что в главу угла власти ставят реальные проблемы населения.

– Прежде всего, это, конечно, повышение реальных доходов населения, заработной платы бюджетников, борьба с бедностью. Необходимо сохранять и развивать отрасли социальной сферы, повышать доступность и качество социальных услуг, – заявил Александр Романенко. – Но всего этого невозможно добиться без ускорения экономического роста, без вывода зарплат из «тени», без развития системы социального партнерства. Решение этих задач поставлено во главу угла краевыми властями.

Власти Алтайского края ставят перед собой задачу решить реальные проблемы населения.Фото: Олег УКЛАДОВ

Денежки

По итогам 2018 года средний темп роста заработной платы педагогов, медицинского персонала, работников культуры, науки и социальных работников Алтайского края составил 121,5%, а всего по бюджетному сектору – 123%. Согласно данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата по региону за январь-декабрь 2018 года составила 25 506 рублей. Средняя зарплата работников культуры, спорта, организации досуга и развлечений по итогам прошлого года равнялась 21 497 рублей, образования – 21 218 и здравоохранения и социальных услуг – 26 508 рублей.

За январь-март 2019 года средняя заплата по Алтайскому краю составила 25 092 рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Повышение зарплат на 15% еще не произошло, а статистика свидетельствует о том, что в некоторых вышеуказанных областях наблюдается ее рост. Так, за январь-март 2019 года средняя заплата по Алтайскому краю составила 25 092 рублей. До 22 006 рублей увеличилась средняя зарплата работников культуры, спорта, организации досуга и развлечений, до 21 864 – образования, а вот в области здравоохранения и социальных услуг наоборот, наблюдается понижение, – 25 930 рублей.