2019-08-21T15:06:11+03:00
Общество

Барнаульские спасатели эпично потушили условный пожар в кинотеатре ТРЦ "Арена"

Огонь, согласно легенде, произошел на четвертом этаже
Анастасия Корягина
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Условный пожар в ТРЦ "Арена".Условный пожар в ТРЦ "Арена".Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Барнаульские пожарные потушили условное возгорание в ТРЦ "Арена". По легенде, пожар произошел на четвертом этаже в одном из залов кинотеатра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К месту тушения первыми прибыли подразделения пожарно-спасательной части №2. Администрация объекта сообщила о месте возгорания и о том, что в заблокированном помещений могут находиться люди.

Условный пожар в ТРЦ "Арена". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Условный пожар в ТРЦ "Арена".Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Звено газодымозащитной службы немедленно приступило к поиску, спасению и эвакуации пострадавших. В это время подъехали дополнительные отряды пожарных и спасателей - они проложили магистральную линию для тушения условного пожара и развернули автолестницу - в реальной ситуации она нужна для того, чтобы проливать здание с крыши.

Условный пожар в ТРЦ "Арена". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Условный пожар в ТРЦ "Арена".Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Работать огнеборцам пришлось с использованием фонарей, так как по легенде были обесточены все помещения.

По повышенному рангу пожара были задействованы пожарно-спасательные части первого отряда, аварийно-спасательное подразделение Барнаула, спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова, сотрудники полиции, работники "скорой".

Условный пожар в ТРЦ "Арена". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Условный пожар в ТРЦ "Арена".Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

После того, как все "пострадавшие" спасли, а условный пожар ликвидировали, спасатели разобрали итоги учений вместе с администрацией объекта и дали свои рекомендации по повышению безопасности.

Условный пожар в ТРЦ "Арена". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Условный пожар в ТРЦ "Арена".Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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