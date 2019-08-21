Барнаульский рабочий упал со строительных лесов и получил травмы
В Барнауле проводится доследственная проверка по факту падения строителя с высоты второго этажа. Мужчина получил множественные травмы.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2019 года рабочий выполнял фасадные работы на здании по адресу ул. Мало-Тобольская, 13. В результате обрушения строительных лесов он упал и серьезно травмировался.
По данному факту следственный отдел по Центральному району ведет проверку. Следователю предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков нарушения правил охраны труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU