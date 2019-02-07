Гендиректора осудили за гибель рабочего, который ремонтировал крышу

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-07T04:40:21+03:00

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Гендиректора одной из фирм Поспелихинского района, которая занимается покупками и продажами нежилой недвижимости, признали виновным в гибели рабочего и осудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, 2 мая 2017 года директор узнал от арендатора о протечке кровли торгового павильона и дал указание двум разнорабочим подняться на крышу по приставной лестнице.

- При этом руководитель не проверил, надежно ли закреплена лестница, не обеспечил работников средствами защиты от падения с высоты, не осмотрел несущие конструкции крыши и ограждений. Сами подчинённые не имели соответствующей квалификации и не прошли инструктаж, - рассказали в ведомстве.

В результате один из мужчин при спуске упал с высоты более трех метров и с силой ударился о бетонную поверхность. На следующий день от травмы головы он умер в больнице.

Суд назначил гендиректору фирмы 1,5 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU