Писательница из Барнаула написала роман о преследованиях за репосты

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-20T13:44:44+03:00

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Барнаульская писательница Анна Самойлова написала роман «Репост», который посвящен уголовным преследованиям и сохранённым картинкам. Прототипами главного героя стали Даниил Маркин, Мария Мотузная и другие фигуранты подобных громких дел, сообщает «МК на Алтае».

Сейчас написанный Самойловой роман доступен в электронной версии на сайте author.toda. Так в «Репосте» главным героем стал 19-летний студент Денис Моргунов - это собирательный образ. По сюжету сотрудники центра «Э» завели на него уголовное дело за распространение мемов. Но в отличие от прототипов, ему не удалось избежать наказания.

Напомним, ранее на жительницу Барнаула Марию Мотузную возбуждали два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Но в октябре прошлого года законопроект смягчил наказание по уголовной статье об экстремизме. Уголовное дело против девушки закрыли в январе 2019 года.

После того, как история Марии получила широкую огласку, всплыла похожая ситуация с еще одним барнаульцем Даниилом Маркиным. Он опубликовал картинку на своей странице в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU