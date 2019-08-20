2019-08-20T13:44:44+03:00
Общество

Писательница из Барнаула написала роман о преследованиях за репосты

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаульская писательница Анна Самойлова написала роман «Репост», который посвящен уголовным преследованиям и сохранённым картинкам. Прототипами главного героя стали Даниил Маркин, Мария Мотузная и другие фигуранты подобных громких дел, сообщает «МК на Алтае».

Сейчас написанный Самойловой роман доступен в электронной версии на сайте author.toda. Так в «Репосте» главным героем стал 19-летний студент Денис Моргунов - это собирательный образ. По сюжету сотрудники центра «Э» завели на него уголовное дело за распространение мемов. Но в отличие от прототипов, ему не удалось избежать наказания.

Напомним, ранее на жительницу Барнаула Марию Мотузную возбуждали два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Но в октябре прошлого года законопроект смягчил наказание по уголовной статье об экстремизме. Уголовное дело против девушки закрыли в январе 2019 года.

После того, как история Марии получила широкую огласку, всплыла похожая ситуация с еще одним барнаульцем Даниилом Маркиным. Он опубликовал картинку на своей странице в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нападающий сборной России Дмитрий Сычев не сможет приехать в Барнаул
"Была раз в 10 крупней тебя": больная анорексией Кристина Корягина сравнила себя с сестрой
В Барнауле пройдет большой сырный фестиваль
На Алтае раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
Ремонтная программа на алтайских станциях Сибирской генерирующей компании выполнена на 66%
На Алтае за долги отключили больше 300 котельных
В алтайских школах отменят второй обязательный иностранный язык
Обслуживание школьных и студенческих проездных возобновили в Барнауле
По старой части Барнаула будут водить экскурсии
Барнаулец предстал перед судом за непотушенную сигарету, из-за которой умер его сосед-инвалид
Водителя, который насмерть сбил ребенка на алтайской трассе, будут судить
В Алтайском крае выросла среднемесячная зарплата в некоторых профессиях
В алтайском онкодиспансере заработала Школа психологической поддержки
В Барнауле продолжают искать могилу изобретателя Ивана Ползунова
В Барнауле иномарка перевернулась в яму
Алтайские школы не перейдут на шестидневную учебную неделю
Барнаул перейдет в новую ценовую зону теплоснабжения
На алтайских трассах стали чаще ломать дорожные камеры
В Алтайском крае стали реже брать ипотеку
В Бийске автомобиль без водителя ездил по трамвайным путям