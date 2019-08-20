На Алтае за долги отключили больше 300 котельных

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-20T11:11:12+03:00

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Подготовку Алтайского края к новому отопительному сезону обсудили на совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, сообщают в Сибирском окружном информационном центре.

Так Меняйло отметил, что все плановые мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к новому отопительному сезону должны быть выполнены в полном объеме. Одной из первых и главных задач является проведение своевременного ремонта оборудования. Это поможет минимизировать аварийность.

Так подготовка жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону в Сибири ведется по графику. Но все равно в некоторых регионах существуют определенные проблемы.

Как сообщили участники совещания, в Алтайском крае до сих пор ограничено электроснабжение котельных из-за долгов. Поэтому сейчас отключены 302 котельные.

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ИСТОЧНИК KP.RU