На Алтае за долги отключили больше 300 котельных
Подготовку Алтайского края к новому отопительному сезону обсудили на совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, сообщают в Сибирском окружном информационном центре.
Так Меняйло отметил, что все плановые мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к новому отопительному сезону должны быть выполнены в полном объеме. Одной из первых и главных задач является проведение своевременного ремонта оборудования. Это поможет минимизировать аварийность.
Так подготовка жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному сезону в Сибири ведется по графику. Но все равно в некоторых регионах существуют определенные проблемы.
Как сообщили участники совещания, в Алтайском крае до сих пор ограничено электроснабжение котельных из-за долгов. Поэтому сейчас отключены 302 котельные.
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ИСТОЧНИК KP.RU