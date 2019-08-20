Барнаул перейдет в новую ценовую зону теплоснабжения

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-20T03:57:11+03:00

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В Алтайском крае по-новому будут рассчитывать плату за отопление. Так установят не тариф, а предельный рост цен. Пока конкретных цифр не называют, они появятся позже. Об этом «ГТРК Алтай» заверили в Управлении по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края.

Этим летом в Барнауле идут масштабные работы по замене отопительных коммуникаций. Из-за того, что в тепловые сети начали инвестировать крупные суммы. Так инвесторы, вкладывая деньги сейчас, вернуть средства себе смогут постепенно на протяжении десяти лет.

Как заверили специалисты, резкого повышения тарифов не будет.

- Мы с вами, как потребители, вправе ожидать, вправе требовать от теплоснабжающей организации, действующей в этой ценовой зоне, повышения уровня надёжности теплоснабжения, качества теплоснабжения, - добавил Александр Катнов, начальник Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU