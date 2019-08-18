Первая партия вакцины от гриппа поступила в Алтайский край

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-18T06:55:25+03:00

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В Алтайский край поступила первая партия вакцины от гриппа. В этом году планируют привить половину населения региона, а это 1,2 млн жителей края.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, прививочная кампания позволить увеличить иммунитет, снизить заболеваемость среди жителей края, тяжелые осложнения после простуды. В итоге, будут снижены затраты работодателей на оплату больничного.

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С 24 по 30 апреля Алтайский край присоединяется к Европейской недели иммунизации. Ее главная цель – еще раз рассказать о пользе вакцинации и по максимуму поставить эти самые прививки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU