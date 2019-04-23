На Алтае взрослым начали ставить «детские» прививки

С 24 по 30 апреля Алтайский край присоединяется к Европейской недели иммунизации. Ее главная цель – еще раз рассказать о пользе вакцинации и по максимуму поставить эти самые прививки.

Списки составлены

Неделя иммунизации – хороший повод для ностальгии. Не лишним будет заглянуть в свою детскую амбулаторную карточку и посмотреть – все ли прививки поставлены. Особенно это касается кори. Ее вспышка в этом году сильно обеспокоила медиков.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России и в мире, в соответствии с постановлением главного санитарного врача страны Анны Поповой, в том числе в Алтайском крае проводится подчищающая вакцинация против кори, - говорит Лариса Бильчич, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. – Для этого отобран контингент и до 1 октября люди должны быть привиты. Наша цель - провести это мероприятие оперативно и охватить как можно больше подлежащего населения и предупредить дальнейшее распространение инфекции.

По официальным данным, в прошлом году в России было зарегистрировано около 2,5 тысяч заболеваний корью. А в Алтайском крае только в этом году лабораторно подтверждено десять случаев. Первые два – завозные из Москвы, а остальные – это люди, которые контактировали с больными.

- Медики провели очень большую работу для того чтобы определить подлежащих вакцинации контингенты, – продолжает Бильчич. – В итоге прививки должны проставить около 1,5 тысяч детей и около 500 взрослых. Помимо этого поставлен вопрос по работе с трудовыми мигрантами. Среди них мы также планируем привить около 500 человек.

Согласно составленным спискам, подлежат вакцинации люди от 18 до 35 лет и до 55 лет отдельные категории (медицинские работники, работники сферы образования, транспорта, сферы обслуживания). Однако, по словам специалиста, это не значит, что прививки от кори смогут получить только эти 2,5 тысяч человек. Число тех же мигрантов все время меняется, тем более не исключено, что к лету их станет больше. На данный момент на средства краевого бюджета уже закуплено три тысячи доз и это только часть. Те же лица, которые не входят в обозначенный контингент, могут обратить за постановкой прививки в страховую компанию. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее шести месяцев.

Число отказников растет

По словам Елены Столяровой, заведующей отделением иммунопрофилактики отдела медицинской профилактики Краевой клинической больницы, с каждым годом число родителей, которые отказываются ставить своим детям прививки, неуклонно растет. Сейчас оно составляет около 5-6 тысяч. При этом встречаются случаи, когда взрослые не хотят ставить конкретные прививки. Вот их-то медики будут просвещать на тему пользы вакцинации.

- Повышение температуры после вакцинации не считается побочным действием, - поясняет Елена Александровна.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова в свою очередь подтверждает, что за последние 30 лет наблюдений, никаких побочных действий после прививки от той же кори ни у кого не было.

- В 2015 году было больше ста случаев заболевания в Алтайском крае. А в среднем в год бывает до десяти пациентов. Из всех ситуаций мы в принципе выходим легко, потому что люди вынуждены обращаться к врачам, – рассказывает эпидемиолог. – Корь имеет сильные клинические проявления и человек сам дома справиться с ними не может. У больного сильно повышается температура, значительно ухудшается самочувствие. Это такое состояние, которое не позволяет выйти на работу.

Дети, по словам специалиста, тоже довольно легко переносят болезнь, а переболев в детстве, как правило, в сознательном возрасте повторная инфекция практически не нападает. Но не стоит забывать тот факт, что легко течение болезни происходит только под наблюдением врачей. Тем более что у привитых взрослых очень хороший стойкий иммунитет.

Гораздо хуже дела обстоят в Европе. За последнее время было зарегистрировано более 70 летальных исходов, в том числе на Украине. Выезжать не привитым детям в такие регионы специалисты категорически запрещают, так как вероятность подхватить инфекцию составляет почти 100%.

- Вирус кори достаточно хорошо выживает в условиях внешней среды, особенно там, где тепло и влажно, - говорит Переладова.

Дифтерия смертельна

Тем не менее, не корью единой. Медики также планируют ставить прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи и других инфекционных заболеваний.

- Особенно настораживающей также остается ситуация с дифтерией. Есть завозные случаи, единичные, но они есть. В отличие от кори, от дифтерии ребенка начинают прививать с трех месяцев жизни. Но при этом предельного возраста нет. Переносится достаточно легко, - говорит Ирина Переладова. – Столбняк периодически тоже регистрируется в Алтайском крае, хотя это и единичные случаи. При самом худшем сценарии развития заболевания дифтерия может привести к летальному исходу, причем стремительно. Так что эти две прививки я бы советовала ставить в обязательном порядке.