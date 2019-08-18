2019-08-18T05:28:28+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в массовой аварии с участием автобуса в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Ярослав БарановскийФото: Ярослав Барановский
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Вчера, 17 августа, в Барнауле произошло массовое ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Пострадали два ребенка.

Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

По предварительной информации, пострадали два ребенка 9 и 13 лет. Они находились в одном из легковых автомобилей. Пострадавших с места происшествия увезла скорая. Подписчики сообщества уточняют, что пострадала также мать девочек.

На автобусе был знак «Дети», однако он был пустой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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