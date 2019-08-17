В центре Барнаула произошла серьезная авария

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-17T12:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре краевой столицы в субботу, 17 августа, произошла серьезная авария с участием автомобилей Porsche Cayenne и Volkswagen.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Как сообщили очевидцы, машины двигались на большой скорости. От удара обе иномарки получили значительные повреждения.

Авария произошла на улице Молодежная, 7. У автомобиля Porsche повреждена передняя часть кузова. Вторая иномарка - Volkswagen, осталась практически без подкапотного пространства, также переднее колесо было вывернуто. Volkswagen покинет место аварии только на эвакуаторе. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов и экипаж скорой помощи. также получила заметные повреждения. Официальной информации о пострадавших на данный момент не сообщается, но, судя по всему, обошлось без госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU