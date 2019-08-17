Пресс-секретарь Томенко: «За время его губернаторства ни одна школа не закрылась»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-17T13:52:02+03:00

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В пресс-службе правительства региона опровергли информацию о ликвидировании 17 школ Алтайского края. Также сообщили о новых строящихся школах и пристроях к уже существующим образовательным учреждениям на территории региона.

- За время губернаторства Виктора Томенко в Алтайском крае не ликвидировано ни одной школы. В 2019 году введена новая школа в Барнауле, готовятся к вводу еще несколько школ и пристроев к школам в Локтевском, Калманском, Ключевском районах и Барнауле. До 2025 года в крае будут построены 34 школы и 42 пристроя, - отметил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Ранее в региональных СМИ со ссылкой на ИА «Регнум» сообщали, что количество школ в крае сократилось. В качестве источника информагентство использовало данные предыдущего руководства Министерства образования и науки Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU