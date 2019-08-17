За год руководства Виктора Томенко в Алтайском крае закрылось 17 школ

СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-17T06:48:08+03:00

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По данным информагентства Regnum,которое ссылается на региональное министерство образования и науки, в Алтайском крае за год закрылось 17 школ.

В новом учебном году 1 сентября начнут работать 1097 общеобразовательных школ, где за парты сядут 275,5 тыс учеников. Первоклассников среди них почти 30 тыс ребят.

В прошлом году в регионе открыли свои двери 1114 школ, где обучались 266 тыс детей.

Так, за неполный первый год работы Виктора Томенко в качестве губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ. Информагентство напоминает, что правление главы региона началось с указания Владимира Путина сохранять малокомплектные школы в сельской местности.

Существуют версии, что в Regnum не учли процессы оптимизации образования, которые происходили в селах Алтайского края в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU