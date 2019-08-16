Алтайский рецидивист сел на 24 года за жестокое убийство двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-16T17:37:44+03:00

Мужчина освободился за два месяца до совершения нового преступления

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В Алтайском крае вынесли приговор 43-летнему рецидивисту за разбой с незаконным проникновением в жилище и убийство двух беспомощных пенсионерок - матери и дочери. Мужчина вышел из колонии за два месяца до совершения нового преступления.

После освобождения рецидивист подрабатывал по хозяйству у жителей сел Алтайского района, а также злоупотреблял спиртными напитками.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в 2018 году сентябрьской ночью пьяный мужчина решил поживиться имуществом в одном из домов села Алтайское. Он залез в жилище, где спали 57-летняя женщина и ее 81-летняя мать. При себе у разбойника был нож, которым он расправился сначала с дочерью, а потом и с ее матерью.

Потерпевшие скончались на месте происшествия от множественных ран. После этого убийца обшарил дом, нашел деньги и ценные вещи на общую сумму более 26 тысяч рублей, и сбежал.

Однако прошлый опыт мужчину ничему не научил: убийство раскрыли «по горячим следам». Свою вину рецидивист признал в полном объеме. Ему назначили наказание в виде 24-х лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU