Мужчина во время пьянки забил свою мать

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-13T17:42:28+03:00

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В Алтайском крае 35-летнего жителя Целинного района обвиняют том, что он до смерти забил собственную мать.

По информации следствия, вечером 5 августа мужчина дома выпивал вместе со своей 59-летней матерью.

- Между ними произошла ссора и мужчина стал избивать потерпевшую. От множественных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый заключен под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU