2019-08-16T15:28:21+03:00
Происшествия

На Алтае больше недели ищут мужчину, у которого нет части пальца

О пропавшем ничего не известно с 8 июля 2019 года
Анастасия Корягина
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Ориентировка на пропавшего.Ориентировка на пропавшего.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае пропал 40-летний житель Тальменки Евгений Коваленко. О мужчине ничего не известно с 8 июля 2019 года.

Приметы пропавшего: рост 177 см, славянская внешность, нормальное телосложение, волосы черные с проседью, глаза серые.

Был одет в белую футболку с черными полосами, темно-синие джинсы, черные сланцы.

Особые приметы: нет фаланги на указательном пальце правой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефону поискового отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54052 или в полицию по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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