На Алтае больше недели ищут мужчину, у которого нет части пальца

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-16T15:28:21+03:00

О пропавшем ничего не известно с 8 июля 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае пропал 40-летний житель Тальменки Евгений Коваленко. О мужчине ничего не известно с 8 июля 2019 года.

Приметы пропавшего: рост 177 см, славянская внешность, нормальное телосложение, волосы черные с проседью, глаза серые.

Был одет в белую футболку с черными полосами, темно-синие джинсы, черные сланцы.

Особые приметы: нет фаланги на указательном пальце правой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефону поискового отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54052 или в полицию по телефону 02.

Читайте также:

В Алтайском крае ищут сбежавшего из больницы мужчину со шрамом на голове

Разыскиваемый мог уйти в Шипуновский район. Водителей, проезжавших по трассе в сторону Рубцовска, просят обратить внимание на свои видеорегистраторы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU