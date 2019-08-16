На Алтае больше недели ищут мужчину, у которого нет части пальца
В Алтайском крае пропал 40-летний житель Тальменки Евгений Коваленко. О мужчине ничего не известно с 8 июля 2019 года.
Приметы пропавшего: рост 177 см, славянская внешность, нормальное телосложение, волосы черные с проседью, глаза серые.
Был одет в белую футболку с черными полосами, темно-синие джинсы, черные сланцы.
Особые приметы: нет фаланги на указательном пальце правой руки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефону поискового отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54052 или в полицию по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU