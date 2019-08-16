В Алтайском крае ищут сбежавшего из больницы мужчину со шрамом на голове
Алтайские волонтеры разыскивают 48-летнего Владимира Карасева из Барнаула. 14 августа 2019 года около 14:00 он ушел из больницы. Может направляться в Шипуновский район.
Приметы пропавшего: рост 170 см, глаза голубые, волосы русые, очень короткая стрижка.
Был одет в светло-голубую рубашку, синие шорты с красными лампасами, черные сланцы.
Особые приметы: на голове есть свежий послеоперационный шрам.
Владельцев авторегистраторов, проезжавших 14 августа 2019 года с 15:20 по трассе Барнаул- Рубцовск просят отсмотреть записи. Волонтерам также требуются автоэкипажи для осмотра трассы в направлении Шипуново и поворотов.
Если кто-то увидит человека, похожий по описанию на Карасева, нужно позвонить на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-5452.
ИСТОЧНИК KP.RU