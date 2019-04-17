«Даже не успели собак отвязать»: из-за поджога травы на Алтае сгорели семь домов

В алтайской деревне из-за поджога травы сгорели семь домов. ЧП произошло еще 13 апреля, но подробности стали известны только сейчас. В тот день пылал весь Алтай – брошенные окурки, поджоги сухой травы… Пожарные получили больше 280 сообщений о горящих полях и домах.

При пожаре погибли животные. Фото: Софья Токарева

В селе Новообинцево Шелаболихинского района сгорели семь домов, по словам местных жителей, огонь шел так быстро, что даже не успели отвязать собак, которые были на цепи.

- Не смогли остановить пожар. Огонь пришел со стороны Шелаболихи по полю. Тушили, чем могли – лопатами, заливали водой. У главы сельсовета пострадала машина, он привез помпу, пока не было пожарных, чтобы заливать огонь, но дома не уберегли. Я увидела на горизонте, что поле горело в 11.15, в первом часу огонь уже был на краю деревни, а где-то в 13.30 уже горели дома, - рассказала местная жительница Софья Токарева.

У женщины, как и у других, сгорел дом, который достался ей от матери. Жилье застраховано не было, а на компенсацию от правительства рассчитывать не приходится. Две семьи сейчас находятся в пункте временного размещения.

При пожаре погибли животные. Фото: Софья Токарева

По словам одной из местных жительниц, еще одна возможная причина пожара - сжигание мусора.

- Соседи убирались, жгли траву. Они недавно приобрели участок, до этого он стоял лет семь пустой. Привезли бочку, говорят, в ней будут сжигать мусор. Мы просили их этого не делать, потому что ветер сильный стоял и роза ветров у нас такая, что чего угодно можно ожидать. Они вроде пообещали, ничего не поджигать, и мы со спокойным сердцем отлучились из дома. Через час звонит мама, говорит, дом горит. Мы быстрее туда, к тому моменту у соседей уже полностью выгорел дом. У нас горел сарай, там собачка на цепи сидела…не успели отвязать, такой страшный язык пламени был, не подойти. В доме уже тоже стоял дым, только и успели часть документов спасти, - рассказала Любовь Фрай.

Сгорело семь домов. Фото: Софья Токарева

Семьям пообещали выплатить компенсацию – около 12 тыс. рублей. Страховки у них нет.

- Многодетным семья постараемся помочь, что делать с другими пока ума не приложу, в районе еще не был объявлен режим ЧС, чтобы можно было рассчитывать на какие-то выплаты от государства. Будет компенсация от района, сколько и кому, пока затрудняюсь сказать. Сейчас сами собираем деньги, одежду, мебель, чтобы помочь погорельцам, - рассказал глава новообинцевского сельсовета Владимир Захарченко.