Женщина из Барнаула ударила мужа ножом и заплатит за его лечение больше 90 тысяч

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-16T13:14:46+03:00

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В Барнауле осудили женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужа. Она обиделась на его упрек по поводу размера ее зарплаты.

Как рассказала старший помощник помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, накануне супруги распивали спиртные напитки с приятелями. В какой-то момент муж высказал претензии по поводу того, что жена трудится на низкооплачиваемой работе. Женщина сильно обиделась и очень бурно отреагировала на этот упрек: взяла со стола кухонный нож и ударила мужа в грудь с левой стороны.

Участники застолья тут же оказали помощь мужчине и вызвали "скорую". Врачам он рассказал, что ножевое ранение получил от супруги. Медики доложили об этом в полицию, а мужчину успешно прооперировали.

В судебном заседании женщина пояснила, что нанесла удар ножом случайно. Потерпевший просил не наказывать строго жену, так как он ее простил, а в их в семье царит мир и согласие. Кроме того, супруги воспитывают двоих несовершеннолетних детей - это обстоятельство смягчило наказание.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, осужденной придется выплатить 92 640 рублей в пользу регионального фонда медицинского страхования в счет возмещения денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего .

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ИСТОЧНИК KP.RU