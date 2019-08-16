2019-08-16T13:14:46+03:00
Происшествия

Женщина из Барнаула ударила мужа ножом и заплатит за его лечение больше 90 тысяч

Ее обязали возместить деньги, затраченные государством на его лечение
Анастасия Корягина
Поделиться:
Кухонный нож.Кухонный нож.Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле осудили женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужа. Она обиделась на его упрек по поводу размера ее зарплаты.

Как рассказала старший помощник помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, накануне супруги распивали спиртные напитки с приятелями. В какой-то момент муж высказал претензии по поводу того, что жена трудится на низкооплачиваемой работе. Женщина сильно обиделась и очень бурно отреагировала на этот упрек: взяла со стола кухонный нож и ударила мужа в грудь с левой стороны.

Участники застолья тут же оказали помощь мужчине и вызвали "скорую". Врачам он рассказал, что ножевое ранение получил от супруги. Медики доложили об этом в полицию, а мужчину успешно прооперировали.

В судебном заседании женщина пояснила, что нанесла удар ножом случайно. Потерпевший просил не наказывать строго жену, так как он ее простил, а в их в семье царит мир и согласие. Кроме того, супруги воспитывают двоих несовершеннолетних детей - это обстоятельство смягчило наказание.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, осужденной придется выплатить 92 640 рублей в пользу регионального фонда медицинского страхования в счет возмещения денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего .

Читайте также:

Жительница Барнаула убила бывшего сожителя кухонным ножом

Мужчина нанес ей несколько пощечин и оскорбил (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае больше недели ищут мужчину, у которого нет части пальца
Мужчина поджег дом с людьми из-за отказа женщины заняться с ним сексом
Спасенный пес Гудроша идет на поправку
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»
Движение в пос. Новосиликатный частично ограничат из-за реконструкции теплосети
На Чуйском тракте сошли сели: дорогу размыло водой и засыпало камнями
В Алтайском крае будут дождливые и туманные выходные
В Барнауле пройдет турнир памяти Геннадия Смертина
В Камне-на-Оби пассажиры часами не могут дождаться такси
Жителя Алтайского края хотят отправить в "психушку" за оскорбление полицейского
В Алтайском крае ищут сбежавшего из больницы мужчину со шрамом на голове
ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
Четыре правила, которые помогут выбрать хорошее подсолнечное масло
В Заринске приступили к реализации проектов грантовой программы «Стальное дерево»
Гоблин сделает переводы кино для абонентов «Ростелекома»
В Алтайском крае дедушка случайно утопил внука
"Ниже падать некуда": барнаульский водитель помочился на главном проспекте города
"Политех" выбрал подрядчика, который отремонтирует скандальный манеж
Водный "внедорожник" будет перевозить пассажиров в Камне-на-Оби
Депутаты одобрили кандидатуру Вячеслава Франка на пост и.о. главы Барнаула