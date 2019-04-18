Жительница Барнаула убила бывшего сожителя кухонным ножом

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-18T07:43:09+03:00

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Жительница Барнаула предстанет перед судом за убийство бывшего возлюбленного. 32-летняя женщина ударила его кухонным ножом, после того, как он нанес ей несколько пощечин, а также оскорбил бывшую сожительницу.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в феврале 2019 года. Обвиняемая приехала в гости к своим знакомым в Первомайский район. Там он встретила своего бывшего сожителя. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между бывшими возлюбленными разгорелась ссора. Следствию удалось установить, что мужчина из ревности начал оскорблять свою пассию, сопровождая бранные слова пощечинами. Обвиняемая не смогла стерпеть такую обиду. Она схватила кухонный нож и вонзила его в грудь обидчика. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU