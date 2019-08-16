На Чуйском тракте сошли сели: дорогу размыло водой и засыпало камнями

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-16T11:57:33+03:00

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Обильные дожди стали причиной неблагоприятной дорожной обстановки в Онгудайском и Кош-Агачском районах. Утром 16 августа неподалеку от села Иня сошли сели, сообщает Упрдор "Алтай".

Далее по направлению к границе с Монголией в районе 710-714 км вода размыла часть земляного полотна и обочины. К проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы. Очевидцы постят в соцсетях фотографии засыпанной камнями дороги.

На места происшествий направили 8 единиц специализированной техники. Еще две бригады работают на участках в зоне подтопления. Их задача – предотвратить разрушение дороги.

Неблагоприятные погодные условия сохраняются, обстановка остается сложной на участке от Чике-Тамана до Чаган-Узуна. Дорожные службы работают в усиленном режиме, к решению проблемы подключили МЧС и ГИБДД.

ФКУ Упрдор "Алтай" просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Узнать обстановку можно по телефону диспетчерской службы 8 (3852) 63-14-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU