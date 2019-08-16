В Алтайском крае будут дождливые и туманные выходные

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-16T10:02:05+03:00

При этом будет тепло

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После жаркой и солнечной недели погода в Алтайском крае испортится. На выходные передают дожди и грозы, но при этом довольно высокую температуру.

Погода на 17 августа

В Алтайском крае в отдельных районах будет дождь, местами сильный. Возможна гроза, град, в утренние часы местами туман.

Температура ночью +10...+15, днем +22...+27. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле в начале ночи дождь, возможна гроза, утром туман. Во второй половине дня дождь, гроза.

Температура ночью +11...+13, днем +23...+25. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Погода на 18 августа

В Алтайском крае в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

Температура ночью +8...+13, днем +23...+28. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью возможен дождь и гроза, утром туман, днем без осадков. Температура ночью +10...+12, днем +24...+25. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU