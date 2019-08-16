Жителя Алтайского края хотят отправить в "психушку" за оскорбление полицейского
63-летнего жителя села Хабары хотят отправить в психиатрическую больницу за оскорбление полицейского. Прокуратура уже утвердила постановление об этом.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2019 года мужчину доставили в районный отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка. Не желая подчиняться сотрудникам МВД, мужчина в присутствии свидетелей стал материть одного из полицейских.
В ходе предварительного следствия сельчанина отправили на психиатрическую экспертизу, которая признала наличие у него психического заболевания. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU