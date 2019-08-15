В барнаульской «Арене» незаконно рекламировали пиво

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-15T14:09:01+03:00

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Антимонопольщики признали незаконной рекламу пива в ТРЦ «Арена» и предписали убрать ее.

Как сообщили в краевом управлении ФАС, нарушение было допущено ООО «Арена-Парк (Боулинг)». А заметил его бдительный посетитель.

Реклама гласила, что при заказе двух бокалов пива покупатель получит закуску в подарок. При этом были изображены бокалы с логотипом. Реклама транслировалась на видеомониторе в зале «Арена-Парк (Боулинг)».

- Информации о том, что рекламируется именно безалкогольное пиво, не было. Поэтому заявитель воспринял ее как рекламу алкогольной продукции, – пояснили в пресс-службе УФАС.

К тому же антимонопольщики установили, что в ТЦ «Арена» располагаются детские организации, проводятся спортивные мероприятия. Распространение информации об алкоголе в таких местах запрещено.

Административное наказание определят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU