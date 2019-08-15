Барнаульцев приглашают на "Прогулку с доктором"
Краевой центр медпрофилактики в пятницу, 16 августа, проводит выездную акцию «Прогулка с доктором».
Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, в мобильном центре здоровья все желающие смогут пройти мини-обследование. В частности, специалисты вычислят индекс массы тела, возьмут анализ крови на холестерин и сахар, сделают пульсоксиметрию (это измерение уровня кислорода в крови), а также измерят артериальное и внутриглазное давление.
Акция пройдет на площадке возле здания ДК «Трансмаш», пр. Ленина, 152, с 10 до 15 часов.
При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Обследование абсолютно бесплатное. Отмечается, что результаты специалисты центра занесут в паспорт здоровья и отдадут на руки пациенту.
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ИСТОЧНИК KP.RU