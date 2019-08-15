Барнаульцев приглашают на "Прогулку с доктором"

СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-15T05:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевой центр медпрофилактики в пятницу, 16 августа, проводит выездную акцию «Прогулка с доктором».

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, в мобильном центре здоровья все желающие смогут пройти мини-обследование. В частности, специалисты вычислят индекс массы тела, возьмут анализ крови на холестерин и сахар, сделают пульсоксиметрию (это измерение уровня кислорода в крови), а также измерят артериальное и внутриглазное давление.

Акция пройдет на площадке возле здания ДК «Трансмаш», пр. Ленина, 152, с 10 до 15 часов.

При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Обследование абсолютно бесплатное. Отмечается, что результаты специалисты центра занесут в паспорт здоровья и отдадут на руки пациенту.

Читайте также: Судьбоносные операции: как рак кишечника меняет пациентов и врачей

ИСТОЧНИК KP.RU