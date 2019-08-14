В мэрии Барнаула прокомментировали проблему с общественным транспортом

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-14T17:11:14+03:00

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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Барнаула прокомментировал проблему, связанную с работой автобусных маршрутов №1, №10 и №24. Ранее сообщалось, что горожане жалуются на долгое ожидание вышеуказанных автобусов.

- Комитетом неоднократно направлялись претензии руководству ОАО "БарнаулПассажирТранс"по работе на маршрутах №1, №10. Недовыпуск по названным маршрутам вызван нехваткой водительского состава и отвлечения автобусов на садоводческие маршруты. В случае неисправления ситуации будут применены меры в соответствии с условиями контракта на осуществление перевозки. По автобусному маршруту №24 действующий ранее контракт расторгнут и в настоящее время новый перевозчик наладил работу на маршруте на требуемом уровне, - отметили в комитете.

Уточняется, что работа проблемных маршрутов находится на особом контроле комитета.

Напомним, барнаульцы вынуждены передвигаться по городу с пересадками, так как автобусы на остановки приходят с огромными интервалами. Порой даже не укладываются в один час. Правозащитники готовят обращение в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU