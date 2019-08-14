2019-08-14T14:07:13+03:00
Общество

В Барнауле прошел праздник «Медовый спас на Алтае»

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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14 августа на площади Сахарова в Барнауле прошел праздник «Медовый спас на Алтае». К слову, сегодня празднуется День алтайского пчеловода.

Праздник начался на площади еще утром. Гости сыграли в лотерею «Медовый запас», продегустировали мед этого урожая в рамках конкурса «Народное признание», поучаствовали в семейно-развлекательной программе и посмотрели концерт музыкальных и танцевальных коллективов. Также на празднике работало «Медовое кафе»: среди угощений – медовые напитки, блины и пончики с медом.

Кстати, с 5 августа в Барнауле летняя ярмарка меда. В рамках Фестиваля алтайского меда она будет продолжаться до 8 сентября ежедневно с 10:00 до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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