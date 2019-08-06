2019-08-06T06:42:53+03:00
Общество

В Барнауле стартовала ярмарка меда

БОРЗОВ Денис
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Мед Алтайского краяМед Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле стартовала ежегодная ярмарка меда на площади Сахарова. Площадка для торговли будет работать до конца месяца ежедневно с 10.00 до 18.00. На ней представят свою продукцию более 100 пчеловодов из городов и районов Алтайского края.

В среду, 14 августа, ярмарка преобразится в фестиваль «Медовый Спас на Алтае» в канун празднования Дня алтайского пчеловода. Гостей праздника ждут с песнями, танцами, спортивными и игровыми состязаниями, выставкой-продажей пчелопродукции и изделий народного творчества, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарке будут проходить разнообразные конкурсы по выявлению лучшей медовой продукции и пчеловода. Также все желающие могут оздоровиться благодаря популярной безопасной процедуре – сон на ульях. В среднем в праздничный день «Медовый Спас» в Барнауле посещают более четырех тысяч человек, за день продается около 10 тонн меда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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