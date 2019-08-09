Алтайского полицейского в отделе обматерил нарушитель

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-09T13:50:41+03:00

Мужчину будут судить за оскорбление представителя власти.

Изменить размер текста: A A

Жителя Новоалтайска будут судить за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина обматерил полицейского прямо в отделе.

По данным следствия, в июне 2019 года в отдел полиции по Новоалтайску в состоянии алкогольного опьянения доставили местного жителя за нарушение общественного порядка. На мужчину составили административный протокол.

"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина в присутствии свидетелей стал высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", - рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные либо исправительные работы.

Читайте также:

Жительница Новоалтайска отправится под суд за оскорбление полицейского

В июне 58-летнюю женщину доставили в отдел полиции по Новоалтайску за мелкое хулиганство (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU