Алтайского полицейского в отделе обматерил нарушитель
Жителя Новоалтайска будут судить за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина обматерил полицейского прямо в отделе.
По данным следствия, в июне 2019 года в отдел полиции по Новоалтайску в состоянии алкогольного опьянения доставили местного жителя за нарушение общественного порядка. На мужчину составили административный протокол.
"Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина в присутствии свидетелей стал высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", - рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные либо исправительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU