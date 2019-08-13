Пьяный барнаулец убил лучшего друга, а тело закопал во дворе дома
Во вторник утром, 13 августа, во дворе частного дома в Барнауле было обнаружено тело 34-летнего мужчина с признаками насильственной смерти. Главный подозреваемый – лучший друг погибшего.
Следствие установило, что накануне вечером погибший выпивал вместе со своим лучшим другом.
- Из-за какого-то незначительного повода между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом, причинив ему множественные колото-резаные ранения, от которых он скончался. Чтобы скрыть следы преступления хозяин дома закопал тело друга во дворе, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Однако уже утром труп был обнаружен. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Хозяин дома задержан. Ведется сбор и закрепление доказательств.
- В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении ему обвинения, - добавляют в СУСКе.
ИСТОЧНИК KP.RU