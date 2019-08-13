Cхему движения изменят в Барнауле на двух перекрестках

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-13T05:17:28+03:00

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В Барнауле с 15 августа изменят схему движения на двух перекрестках. Система будет работать тестовом режиме.

По информации городского комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи, речь идет о перекрестке улиц Попова и Балтийской. Здесь изменится направление движения по полосам при следовании по Балтийской со стороны улицы Шумакова.

- С правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо. Также на перекрестке будет организован пофазный разъезд в соответствии со схемой, - сообщают в администрации города.

Помимо этого на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова будет изменена работа светофора. Так по проспекту разрешат движение в прямом направлении в сторону Солнечной Поляны при разрешающей стрелке в сторону Попова.

В профильном комитете отмечают, что изменения вызваны необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения, а также повысить пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU