На Алтае женщина зарезала возлюбленного из-за ревности

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-12T16:28:41+03:00

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В Камне-на-Оби 49-летняя женщина в порыве ревности убила своего сожителя. Причиной конфликта стало заявление мужчины о том, что он уходит к молодой избраннице, сообщают в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что ночью 7 августа между мужчиной и женщиной произошел конфликт, причем оба были в этот момент пьяны. Так 36-летний мужчина после восьми лет совместной жизни сообщил своей 49-летней избраннице, что уходит к молодой девушке. После этого в порыве ревности и обиды жительница Камня-на-Оби нанесла своего возлюбленному шесть ножевых ранений. От полученных травм мужчина умер.

Сейчас обвиняемую арестовали. Пока ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU