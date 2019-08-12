2019-08-12T13:41:45+03:00
Происшествия

За продажу «шпионской» техники барнаулец получил штраф

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульца признали виновным в сбыте специализированных приспособлений, которые предназначены для тайного получения информации, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Выяснилось, что осенью 2018 года 50-летний житель краевой столицы предложил одному бизнесмену купить у него технические устройства, с виду не отличающиеся от обычных бытовых приборов. Но как оказалось, с их помощью можно записывать аудио- и видеоинформацию. Это были различные брелоки, противопожарная сигнализация и затемненные очки.

В ведомстве отметили, что все эти предметы имели встроенный диктофон и видеокамеру, которые сложно заметить. Но вот продать товар мужчина не смог, его задержали.

К слову, свою вину барнаулец признал. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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