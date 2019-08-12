2019-08-12T10:27:38+03:00
Общество

В Бийске две недели не будет горячей воды в центре города

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийске жители нескольких многоэтажек на время остались без горячей воды, сообщает «Бийский рабочий».

Отключение горячего водоснабжения продлится две недели, с 12 по 25 августа. Это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей. Под отключение попадают жители домов, которые находятся на улице Махачёва и в переулке Комунарском. А именно горячей воды не будет:

- На улице Мухачева, 200, 222/1, 222/2, 222/3, 226/1, 226/2, 228/4, 228/2, 228/3, 228б. По переулку Коммунарский, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39; ул. 3-я Сенная, 9а», - сообщает бийское подразделение СГК.

К слову, в этом году летом в Бийске проводятся масштабные ремонтные работы на тепловых сетях. Чаще всего теплоэнергетики выполняют работу раньше запланированных сроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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