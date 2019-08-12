2019-08-12T09:44:27+03:00
Общество

Прокуратура подтвердила, что барнаульский садик «Теремок» создает угрозу жизни

Юлия ЕВГРАФОВА
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После публикаций в СМИ прокуратура проверила рассыпающийся барнаульский детский садик № 249 «Теремок». В ведомстве заключили, что здание создает угрозу для жизни и здоровья воспитанников, сообщают в пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Так в ходе проверки были найдены множественные нарушения. В том числе поврежденная крыша здания, трещины на стенах, отслоения штукатурного слоя, а также разрушение асфальта на дорожках. К тому же специалисты выявили, что в некоторых группах нет возможности проветривать помещения, что также может причинить вред здоровью малышей.

Учитывая обнаруженные нарушения председателю комитета по образованию Барнаула прокуратура города вынесла представление, которое сейчас рассматривается. Устранение всех нарушений по-прежнему остается на контроле ведомства.

Напомним, фото рассыпающегося барнаульского детского сада в соцсетях выложила местная жительница. Она просила обратить внимание на эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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